Pallavolo femminile B2. La Traina punta a battere in casa la MedTrade Palermo per confermare il primato

Seconda uscita casalinga per la Traina che, reduce dal bel successo di Reggio Calabria, ospita le palermitane del MedTrade che nulla hanno potuto lo scorso turno contro il Modica.

Le ragazze del presidente Oriana Mannella obbligate a vincere devono anche confermare i progressi sul piano del gioco dello scorso turno, dovendo comunque fare ancora i conti con una formazione che in questo inizio di stagione ha sofferto panchina corta e qualche infortunio di troppo (anche per sabato si temono delle defezioni).

Analoghi problemi di organico ha la squadra palermitana allenata da Linda Troiano che sta rinunciando a Martina Pirrone e Svetla Angelova e ha ancora in dubbio la presenza a Caltanissetta della palleggiatrice Aurora Smeraldo. Nonostante questo contro il Modica a tratti si è vista una buona MedTrade che però alla lunga ha ceduto alla maggiore velocità ed esperienza delle squadra di Luca D’Amico. Quindi per le ragazze di Marco Relato la quinta gara stagionale è da affrontare con la giusta concentrazione non prestando attenzione alla netta differenza di classifica tra le due formazioni

Traina – MedTrade Palermo è in programma sabato 4 novembre con inizio alle 17.30 e sarà arbitrata da Denny Buccheri della sezione Monti Iblei e Sebastiano Rizzotto della sezione di Messina.

Come la Traina, anche l’altra capolista è impegnata tra le mura amiche. Infatti l’Epas Agocap PVT Modica ospita il New Hospital Paola con l’intento di proseguire nel percorso con quattro “clean sheet” (parafrasando un termine calcistico) che ha caratterizzato la prima parte del campionato. Dall’altro lato della rete le calabre, reduci dal primo successo stagionale, cercheranno di non fare la figura delle vittime sacrificali di fronte alla caricatissime Brioli e compagne.