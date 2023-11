Nell’impatto con un’auto lo scooter si spezza in due: morto un giovane di 27 anni

Un 27enne a bordo di uno scooter è morto dopo un tragico impatto con l’auto guidata dal una 67enne. Un impatto violentissimo, quello che s’è registrato, al punto che lo scooter s’è spezzato in due.

E’ accaduto a Rho, in provincia di Milano. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche. Andato in arresto cardiaco, il giovane è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso in ospedale, ma è morto poco dopo.

Illesa, ma in stato di shock la donna di 65 anni alla guida di una Skoda Fabia. Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto all’incrocio con un semaforo.