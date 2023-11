Macchina in retromarcia senza freno a mano rischia di travolgere persone, ma alla fine solo tanto spavento

Macchina in retromarcia senza il freno a mano attivato ha creato una situazione di potenziale pericolo in quanto, essendo parcheggiata in un punto in discesa, ha rischiato di travolgere persone che in quel momento, si trovavano sulla sua traiettoria.

E’ successo a Borgetto in Provincia di Palermo. In un video si può notare l’auto che, priva di controllo, scende e che fortunatamente coloro che si trovano lungo il suo passaggio riescono ad evitarla. Dunque, alla fine, a parte tanta paura, nessuna conseguenza irreversibile per nessuno.

Il video è stato postato su Tik Tok da un utente, urerucap. Alla fine, solo l’auto è rimasta danneggiata.