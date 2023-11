Incidente sul lavoro: operaio 60enne schiacciato da un’autogru che le si è rovesciata addosso

Stava lavorando su una autogru quando è rimasto schiacciato perdendo la vita. E’ accaduto ad Ajaccio, in Corsica. La vittima, un 60enne, lavorava per un’impresa edile di Santa Teresa Gallura, quando è rimasto schiacciato dall’autogru.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’incidente, dopo aver scaricato i materiali trasportati in un cantiere edile, mentre toglieva i sostegni della gru, forse a causa di un cedimento del terreno, il mezzo si è rovesciato e non gli ha lasciato scampo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze, ma per il 60enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.