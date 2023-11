Incidente sul lavoro: esplode tubo in un oleificio e colpisce un operaio: 38enne muore sul colpo

Incidente sul lavoro per un operaio che ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di un oleificio. E’ accaduto ad Andria. Qui il 38enne Raffaele Sardano era al lavoro in un oleificio quando, secondo quanto sarebbe emerso dai primi rilievi, il tubo in acciaio di un macchinario che filtra l’acqua dall’olio sarebbe esploso forse per l’eccessiva pressione dell’aria.

L’esplosione ha travolto la vittima che è morta sul colpo per un violento trauma cranico. Inutili si sono purtroppo rivelati i soccorsi prestati dal 118 che ne hanno solo potuto constatare il decesso.