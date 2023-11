In un bar chiede un bicchiere d’acqua ma gli versano per errore detersivo: asportato lo stomaco ad un giovane imprenditore

In un bar, per errore, è stato versato per errore detersivo brillantante per lavastoviglie a un cliente che aveva chiesto un bicchiere d’acqua. E’ successo a Castrignano del Capo (Lecce). L’uomo, un imprenditore di 28 anni, si è sentito male ed è stato trasportato in Ospedale dove è stato sottoposto a un intervento di asportazione dello stomaco, durato 5 ore. Il giovane è in terapia intensiva. Sul caso indagano i carabinieri.

La notizia è riportata dal Quotidiano di Puglia. L’imprenditore era andato nel bar per assumere un farmaco in un bicchiere d’acqua. E il barista, per errore, gli avrebbe versato il detersivo, conservato in una bottiglietta di plastica, scambiandolo per acqua. Dopo avere ingerito il liquido nel bicchiere, il giovane si è sentito male: ha vomitato ed è svenuto. Il giovane è stato portato in ospedale dove gli hanno asportato lo stomaco. La vittima ha riportato anche ustioni all’esofago.