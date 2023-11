Ex bidello di scuola in pensione muore a casa per un malore improvviso

Ex bidello di una scuola superiore ormai in pensione è stato trovato morto in casa. E’ accaduto a Castellammare. Qui viveva solo e quando non ha risposto a telefono alla sorella, i familiari hanno cominciato a preoccuparsi. In realtà il pensionato era già morto nel suo appartamento, senza riuscire a chiedere aiuto a nessuno.

La tragica scoperta è avvenuta grazie ai familiari dell’uomo che hanno chiamato i vigili del fuoco non riuscendo ad aprire la porta chiusa a chiave dall’interno. Il pensionato viveva in un appartamento e il telefono ha squillato a vuoto. A quel punto i suoi familiari hanno deciso di andare a casa sua, ma non sono riusciti ad entrare.

Da qui la richiesta di aiuto e l’arrivo dei vigili del fuoco con la scoperta dell’uomo senza vita. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte del pensionato, avvenuta molto probabilmente per un malore improvviso.