Eccellenza. La Nissa suona anche l’ottava sinfonia: battuto l’Athletic Club Palermo con gol di Gueye

La Nissa passa anche a Terrasini 0-1 sul campo dell’Athletic Club Palermo e vince l’ottava delle nove partite disputate fin qui in campionato. Si sapeva che non sarebbe stato un impegno agevole per la squadra di Terranova e così è stato. E questo nonostante i palermitani fossero reduci da 3 sconfitte ed un pari nelle ultime quattro giornate di campionato.

I padroni di casa ci hanno messo tanta garra, ma soprattutto hanno affrontato la Nissa a viso aperto giocando un buon calcio ed esprimendo buone trame di gioco. La squadra di Terranova, ancora una volta, s’è confermata cinica e spietata. Al 20′ su una rimessa laterale battuta da Privitera il pallone è arrivato in area sulla testa di Barrera che lo ha allungato sul secondo palo dove Gueye ha potuto infilare la palla alle spalle del portiere.

La sfida s’è accesa: gli ospiti hanno avuto due occasioni in pochi minuti per raddoppiare con Gueye (traversa) e Barrera, mentre in mezzo a queste due palle gol, i padroni di casa hanno avuto l’occasione per pareggiarla con il combattivo Caronia. Nel primo tempo la Nissa ha poi legittimato il suo vantaggio con almeno altre tre palle gol.

Nella ripresa ancora tanta Nissa, ma anche tanta generosità da parte dei padroni di casa che hanno cercato di riequilibrare il match mettendoci cuore e coraggio. La Nissa, tuttavia, ha fatto diga attorno ad Elezaj e gli avanti palermitani, tranne con Caronia al 60′ e con il suo sostituto Mario Alberto Santana (ex Palermo e Fiorentina), hanno avuto l’occasione per provare a far male ad una Nissa che, tuttavia, ha saputo chiudere ogni varco ripartendo, a sua volta, anche pericolosamente.

Nel finale i padroni di casa tentano il tutto per tutto, ma la Nissa esce indenne dal “Favazza” di Terrasini e conquista tre punti di vitale importanza per la sua classifica.