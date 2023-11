Eccellenza. La Nissa, opposta all’insidioso Athletic Club Palermo, cerca l’ottava prodezza in campionato

Anticipo della nona di campionato di Eccellenza per la Nissa di Nicolò Terranova. Oggi pomeriggio 4 novembre alle 14,30 la squadra biancoscudata scende in campo fuori casa contro l’Athletic Club Palermo.

Dopo l’insidiosa trasferta di otto giorni fa contro l’Accademia Trapani, una nuova trasferta insidiosa per la Nissa che, tuttavia, alla sfida odierna arriva con i giri giusti. La squadra ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi, ma soprattutto è in grado di replicare anche nelle situazioni più difficili che, di partita in partita, si possono presentare.

Nella gara di oggi recupera Caccetta che è tra i convocati, anche se Terranova svelerà le sue carte solo all’ultimo momento. Tradotto in termini tattici, si saprà solo poco prima il fischio della partita se schiererà il 4-3-3 con Caccetta centrocampista, oppure se opterà per il 4-2-4 con Esposito schierato in contemporanea con Semenzin, Gueye e Agudiak.

Il confronto del “Casazza” di Terrasini si giocherà a porte chiuse. La società palermitana ospitante, comunque, ha garantito che sarà visibile la partita con la diretta Facebook dalle 14,30. La Nissa va a caccia dell’ottava vittoria in questo avvio di campionato nel quale la squadra di Terranova ha anche ottenuto un pari fuori casa contro il Mazara 46.