Eccellenza. La Nissa capolista batte 2-1 il Castellammare ’94: la decidono i gol di Privitera e Galfano

La Nissa batte 2-1 il Castellammare ’94 e mantiene la testa della classifica. Sulla carta avrebbe dovuto essere un match facile, ma tale non è stato. Merito del Castellammare ’94 che ha impegnato la capolista sino alla fine dell’incontro.

La squadra di casa è passata dopo 7 minuti di gioco quando Privitera ha lasciato partire una conclusione dai 25 metri che s’è infilata alla sinistra del portiere. Un vantaggio che è durato poco, visto che su una punizione di Ganci il pallone è finito alle spalle di Elezaj.

Il pari ha dato nuova energia agli ospiti che hanno dato vita ad una prestazione generosa dando vita ad una gara molto combattuta e giocata a centrocampo con poche autentiche occasioni da gol.

Nella ripresa la gara si è accesa subito. Prima Galfano ha raccolto un assist di Agudiak segnando la rete del 2-1 (nella foto gentilmente concessa da Claudio Vicari) mentre 6 minuti dopo lo stesso Galfano è stato espulso per doppia ammonizione lasciando la Nissa in 10.

In questa fase del match la Nissa è stata brava a gestire l’inferiorità numerica senza subire più di tanto e comunque in maniera indolore. Vittoria preziosa per la Nissa che si conferma capolista e con 9 vittorie la squadra che ha vinto più in questo primo terzo di campionato. (foto Claudio Vicari)