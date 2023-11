Eccellenza. Al “Tomaselli” la Nissa prova l’allungo in classifica contro il Castellammare ’94

Nel campionato di Eccellenza la Nissa affronta in casa il Castellammare ’94 (ore 15) in un match da vincere per confermare la testa della classifica e provare ad allungare sulle dirette avversarie qualora queste dovessero compiere dei passi falsi.

Il confronto di domenica 12 novembre si annuncia dunque particolarmente importante per una Nissa che punta alla conquista della nona vittoria in campionato sulle dieci gare disputate. Il Castellammare, di contro, è una squadra che fin qui ha fatto bene in casa conquistando 11 dei 12 punti in classifica, mentre fuori casa ha fin qui conquistato appena un punto in 4 gare.

Per la gara con il Castellammare Terranova recupera Pagano e schiererà una squadra che potrebbe ripercorrere nelle linee essenziali quella schierata a Terrasini contro l’Athletic Palermo. Spazio dunque ad Elezaj, Bieto, Rossi, Privitera, Neri, Barrera, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Gueye.

Per la partita del Tomaselli ci sarà anche il presidente Luca Giovannone che ha voluto stare vicino alla squadra in questo momento della stagione così importante.