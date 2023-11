Diciannovenne non si ferma all’alt della Polizia e provoca grave incidente: arrestato dalla Polizia

Senza patente, fugge all’alt della polizia e causa incidente, mandando in ospedale un automobilista. È accaduto ieri sera alle dieci e mezza in via della grande muraglia all’Eur.

Il protagonista è un 19enne a bordo di una Ford Fiesta che non si è fermato all’alt della polizia. Il giovane è fuggito sul raccordo e poi sull’Aurelia dove ha tentato una disperata inversione a U per seminare i poliziotti.

Nel corso della manovra spericolata è andato a schiantarsi contro un’altra auto. Poi ha picchiato gli agenti che lo hanno fermato. L’automobilista coinvolto nell’incidente è un uomo di 55 anni trasportato in codice rosso all’ospedale. Il giovane è stato arrestato per resistenza e guida senza patente.