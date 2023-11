Coinvolta in un incidente stradale, viene soccorsa da un motociclista che le ruba il portafoglio

Una donna rimasta coinvolta in un incidente viene soccorsa da un motociclista che, tuttavia, le ruba il portafoglio. L’incredibile fatto di cronaca è avvenuto, come segnalato da Fanpage.it, in un incidente stradale avvenuto in provincia di Latina, lungo la strada 148. A rimanere coinvolte nel sinistro sono state tre auto che si sono scontrate. Un impatto violento, tanto che uno dei veicoli si è ribaltato finendo in mezzo alla strada.

L’incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l’allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l’intervento urgente dei soccorsi, per diverse persone rimaste coinvolte in un incidente. Sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico i feriti e li ha trasportati in ospedale. Da quanto si apprende nessuna delle persone rimaste coinvolte era grave e le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.

È stato proprio durante le operazioni di soccorso che un motociclista, secondo il racconto della vittima, si sarebbe avvicinato a una delle auto incidentate per soccorrerla ed accertarsi che stesse bene, mentre attendeva l’arrivo dei paramedici. Prima le avrebbe chiesto come stava, per poi sottrarle di nascosto il portafoglio e lei se ne sarebbe accorta solo dopo, quando le servivano i documenti. Così ne ha denunciato il furto alla polizia e sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. (Fanpage.it)