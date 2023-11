Carabinieri ritrovano 57enne morto dissanguato in casa con una profonda ferita al collo

Un uomo di 57 anni è stato trovato morto dissanguato in un’abitazione a Niviano, in provincia di Piacenza. La procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio. La vittima è stata trovata riversa sul pavimento vicino a una porta a vetri in frantumi, con una profonda ferita al collo.

Dai primi accertamenti, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, si potrebbe trattare di un incidente domestico: l’uomo sarebbe finito contro una porta a vetri, morendo poi dissanguato a causa di un profondo taglio al collo.

Dei due coinquilini, in casa con lui in quel momento ce ne sarebbe stato uno, che pare però in quel momento fosse ubriaco e che quindi non si sarebbe accorto di nulla. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia. I carabinieri stanno indagando e al momento non si esclude alcuna pista.