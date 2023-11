Caltanissetta. L’11 novembre l’Accademia Nazionale dei Filaleti organizza all’Hotel San Michele convegno su Metaverso e Anima Mundi

CALTANISSETTA. L’ Accademia dei Filaleti non è soltanto una associazione culturale che si occupa di tematiche relative alla tradizione ermetica e storico-filosofica, ma affronta queste tematiche in chiave moderna e quindi in proiezione presente e futura.

I “Filaleti” sono gli amici della verità e indagano, in un contesto di studi, ricerca e riflessioni quelle conoscenze di grande interesse sociale e culturale che, specie ai giorni nostri, suscitano interesse e passione.

In questo ambito l’Accademia Nazionale dei Filaleti ha organizzato a Caltanissetta presso l’Hotel San Michele , sabato 11 novembre alle ore 16,30 un Convegno dal titolo : “Il Metaverso , l’intelligenza universale e l’ Anima Mundi quale evoluzione spirituale dell’umanità alla luce della Scienza del Sacro”

L’incontro vorrà dimostrare che il Sacro non deve essere inteso soltanto come un universo spirituale a sé stante, ma piuttosto come un necessario mezzo che provochi un importante impatto sulla vita reale della gente, attraverso l’utilizzo delle nuove scoperte tecnologiche. A tal proposito, essendo lo spazio religioso già una specie di metaverso, verrà affrontata questa tematica provando quanto la pratica teologica sia in grado di portarci in dimensioni a noi poco conosciute, seppur virtuali.

Disserterà sull’argomento il prof. Giancarlo Seri Presidente dell’Accademia nazionale dei Filaleti ed esperto di Storia Egizia e delle Religioni Abramiche. Introdurrà il dott. Mario Pavone Presidente della Sezione di Palermo dell’Accademia dei Filaleti (Federico II di Svevia), nonché Presidente dell’ Accademia Culturale Giuseppe Balsamo di Cagliostro. Il Convegno è aperto al pubblico e può essere seguito sulla piattaforma Zoom.