Caltanissetta. Il 5 novembre presso villa “Amedeo” c’è la “Festa d’Autunno” con tanti giochi e divertimento

CALTANISSETTA. Domenica 5 novembre presso la Villa comunale Amedeo, dalle ore 10 alle 13, si terrà l’evento “Festa d’autunno”, per le famiglie e i bambini della città di Caltanissetta. Insieme, grandi e piccini, esploreranno il mondo dell’autunno con giochi, colori e tanto divertimento. L’iniziativa promossa dal consigliere comunale Scalia Federica e dal presidente del comitato Quartiere Provvidenza san Giuseppe Marco D’arma .

Iniziativa accolta da subito dall’ amministrazione comunale in particolare modo dall’ Assessore Cettina Andaloro per le politiche sociali e l’assessore Ettore Garozzo con delega centro storico e quartieri, che si sono subito occupati degli aspetti burocratici e logistici del Comune .

L’evento sarà animato dagli artisti di Naponos ,dai volontari della Croce rossa e della Protezione Civile (PA). Si riscopriranno i giochi di una volta come la caccia al tesoro, la corsa con i sacchi, il salto della rana, e il lancio della tappina. Mentre i papà saranno impegnanti con i propri figli nella gara di salto della rana,le mamme verranno coinvolte in una gara di lancio della tappina (che dovranno portarsi rigorosamente da casa).

All’ ingresso tutti i bambini partecipanti riceveranno una card raccogli punti in cui si segnerà ogni traguardo raggiunto durante i giochi per ottenere i vari premi . Tra un gioco e l’altro ci sarà un piccolo spuntino offerto da My Eap Academy e dal forno “Il pane” di Fedele Termine. Preparatevi per una giornata di gioia, risate e calde emozioni. Al termine dell’ evento inoltre si potrà partecipare al “CONTEST FESTA D’AUTUNNO”;I piccoli protagonisti potranno scattare una foto sotto l’arco della felicità e pubblicarla sui social fino al 9 Novembre .La foto che riceverà piu like vincerà un buono di euro 50 da spendere in giochi.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti gli sposor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento Kinder school, Il mio piccolo mondo ,ECP Pegaso, Capricci d’ argento,le Officine del dentale .