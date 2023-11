Caltanissetta. Convocato Consiglio in seduta aperta su analisi degli obiettivi raggiunti dal Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso dello Stile di Vita Mediterraneo

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente, Giovanni Magrì, ha convocato un Consiglio comunale monotematico in “Adunanza aperta”, per mercoledì 22 novembre prossimo alle ore 17:30, nella sala consiliare di Palazzo del Carmine.

L’unico punto all’ordine del giorno della seduta è: Analisi degli obiettivi raggiunti dal Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso dello Stile di Vita Mediterraneo, status quo della relativa “roadmap” ed effetti sullo sviluppo economico/turistico del territorio”.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

In base al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, possono partecipare all’adunanza, con la facoltà di prendere parola per non più di cinque minuti, i rappresentanti di Associazioni che si occupano di tematiche inerenti l’argomento da trattare.

I rappresentanti delle associazioni che intendono contribuire alla discussione della seduta pubblica con le loro conoscenze e opinioni devono inoltrare la propria richiesta, entro e non oltre il prossimo 16 novembre, tramite posta elettronica all’indirizzo email: ufficio.presidenza@comune.caltanissetta.it.

I cittadini che vogliono assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in streaming collegandosi alla piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.