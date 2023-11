Caltanissetta. Al quartiere Saccara il maestro Lillo De Fraia ha tenuto un laboratorio gastronomico sulla frutta di Martorana

CALTANISSETTA. Bellissima l’iniziativa promossa nel quartiere Saccara da parte della consigliera comunale Angela Caruso. Nello storico quartiere nisseno, il pluripremiato maestro pasticcere nisseno Lillo Defraia ha tenuto un laboratorio gastronomico per insegnare ai giovani i segreti della frutta di Martorana.

Un evento che s’è trasformato in un vero e proprio valzer di odori e sapori in nome e per conto della tradizione dei frutti di martorana, un vero piacere per grandi e piccini che hanno partecipato in gran numero. In questo modo s’è registrata anche un’importante azione di riqualificazione del quartiere medesimo.