Caltanissetta. Al Cimitero comunale ingresso con le auto anche il mercoledì

CALTANISSETTA. Il dirigente della Seconda Direzione del Comune di Caltanissetta, Giuseppe Tomasella, in accordo con l’assessora Cettina Andaloro, per agevolare l’utenza che ha la necessità di entrare con l’auto all’interno del Cimitero comunale “Angeli”, ha disposto d’ora in avanti l’apertura del cancello principale, oltre che di venerdì come è sempre stato, anche nella giornata del mercoledì. L’orario consentito per l’accesso con le auto, sia nei giorni di mercoledì che di venerdì, è sempre dalle 7:00 alle 16:30.

Di seguito si riportano nel dettaglio gli orari di apertura al pubblico del Cimitero comunale, aggiornati all’ora solare:

Da LUNEDÌ a SABATO: dalle ore 7:00 alle ore 17:00

chiusura dei cancelli laterali alle ore 16:30

chiusura del cancello principale alle ore 17:00

DOMENICA e FESTIVI – NATALE e PASQUA: dalle ore 7:00 alle ore 13:00

chiusura cancelli laterali ore 12.30

PASQUETTA – SAN STEFANO – 1° MAGGIO – FERRAGOSTO – CAPODANNO e TUTTE LE DOMENICHE DI LUGLIO E AGOSTO: CHIUSO

– INGRESSO CON AUTO PER I POSSESSORI DI PASS INVALIDI: da LUNEDÌ a SABATO dalle ore 7:00 alle ore 16:30

– INGRESSO CONSENTITO CON AUTO: MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 7:00 alle ore 16:30