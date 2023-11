Cadavere di un 81enne recuperato dai Vigili del Fuoco in un dirupo

Il cadavere di un uomo di 81 anni è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in un dirupo. E’ quanto avvenuto a Messina. Qui il cadavere di un uomo è stato recuperato in località Molino (frazione collinare del capoluogo dello Stretto). Il corpo si trovava in un dirupo la cui accessibilità è stata resa possibile solo grazie all’utilizzo di un elicottero e aereo soccorritori.

Sul posto è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco con personale aereo soccorritore proveniente da Catania. Purtroppo però la macchina dei soccorsi non ha potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato che era precipitato per cause ancora in corso di accertamento.