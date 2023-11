Boccone lo soffoca mentre sta mangiando in un ristorante: 22enne perde la vita

Un giovane di 22 anni ha perso la vita all’interno di un ristorante pizzeria di San Martino al Cimino, frazione di Viterbo. Il decesso, secondo una prima ipotesi, sarebbe da ricondurre ad un boccone di cibo che lo avrebbe soffocato mentre mangiava.

Il ragazzo, con disabilità, era ospite di una struttura e in questo periodo stava lavorando in pizzeria per una sorta di tirocinio. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il corpo è già stato consegnato ai familiari.