Basket serie C. Prove di fuga per l’Invicta Basket Caltanissetta impegnata in casa con il Basket Academy Catanzaro

Impegno casalingo per l’Invicta Basket Caltanissetta che, dopo aver centrato 4 vittorie in altrettante gare di campionato, è a caccia della quinta affermazione di seguito nel campionato di basket maschile di serie C.

Il quintetto di coach Peppe Spena affronta in casa, domenica 5 novembre, alle ore 18 al Pala Cannizzaro il Basket Academy Catanzaro. Si tratta di una formazione parecchio insidiosa che a Caltanissetta vuole dimostrare di essere in grado di stare in vetta alla classifica del campionato

L’Invicta Basket potrà contare, oltre che su uno staff tecnico di primo ordine, anche su un roster molto ben articolato. Un quintetto che aspetta di volare grazie all’apporto gente come Railans e Milosavljevic, ma anche con Paride Giusti, i fratelli Talluto.

Per domani pomeriggio, intanto, è atteso a Pian del Lago il grande pubblico per la sfida che opporrà i nisseni al quintetto calabro. Un pubblico caloroso pronto a sostenere dall’inizio alla fine un’Invicta il cui obiettivo dovrà essere quello di mantenere il primo posto nella classifica del campionato di C.

Questo il roster dell’Invicta Basket Caltanissetta per la gara di domenica<<. Railans, Giusti, Milosavljievic, Mattia Talluto, Giarrusso , Lombardo, Samuele Talluto, Alfieri, Di Maria, La China, Zarbo, Iachetta, Palermo. Coach: Spena – Villa.