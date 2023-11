Basket Maschile Serie C. L’Invicta Basket perde ancora in casa 70-82 contro Multiprestito Comiso

Seconda sconfitta consecutiva in casa per l’Invicta Basket Caltanissetta nel campionato di basket maschile di serie C. Il quintetto di coach Peppe Spena ha perso 70-82 contro Multiprestito Comiso.

I ragusani sono partiti subito forte imponendo il loro ritmo e le loro giocate ad un’Invicta che ha replicato con Giusti, Railans e lo stesso Lombardo. La partita ha preso una piega favorevole agli ospiti che hanno poi consolidato il loro vantaggio in maniera progressiva ma inesorabile.

L’Invicta, sostenuta dal pubblico di casa, ha prodotto il massimo sforzo nel tentativo di ridurre lo svantaggio ma non è riuscita a colmare il gap accusato in precedenza perdendo alla fine 70-82. Una sconfitta che, ovviamente, non può nè deve ridimensionare la bontà di un progetto che sta facendo registrare molti consensi a Caltanissetta come testimonia il gran pubblico presente anche stasera al Pala Cannizzaro.

L’Invicta resta a quota 8 in classifica con 4 vittorie e 2 sconfitte dopo le prime sei giornate di campionato.