Basket maschile Serie C. L’Invicta Basket perde 60-78 in casa con il Basket Academy Catanzaro

L’Invicta Basket Caltanissetta perde 60-78 in casa contro il Basket Accademy Catanzaro e viene agganciato in testa a quota 8 in classifica dagli stessi calabri. Al Pala Cannizzaro, primo quarto di gioco disputato alla pari con gli ospiti da parte dei nisseni che hanno chiuso 16-17. Poi nel secondo quarto la squadra ospite ha preso il sopravvento chiudendo 28-37.

Nonostante le buone prestazioni di Giusti (nella foto), Railans e Giarrusso, l’Invicta non ha dato l’impressione di poter rimontare la formazione calabra che è riuscita ad incrementare nel terzo quarto di gioco il suo vantaggio per poi chiudere il match sul 60-78.

Una sconfitta amara, la prima in 5 gare disputate, per un’Invicta che comunque fin qui ha fatto bene in un campionato parecchio impegnativo come quello di serie C. Da rilevare la presenza al Pala Cannizzaro di un pubblico davvero numeroso che ha cercato di spingere il quintetto di coach Peppe Spena che, tuttavia, ha dovuto arrendersi agli avversari.