Basket maschile serie C. Al “Pala Cannizzaro” l’Invicta Basket cerca il riscatto nel big match contro Comiso

Sfida casalinga, seconda consecutiva domenica 12 novembre per l’Invicta Basket contro il Comiso. La due squadre sono entrambe a pari punti in classifica con 8 punti. Si annuncia battaglia al Pala Cannizzaro tra due squadre vogliose di conquistare una vittoria che sarebbe pesantissima per la classifica di entrambe.

Nella circostanza la società ha annunciato che sarà possibile vincere una maglia autografata di una vera leggenda NBA. Alla fine dell’incontro, ci sarà il sorteggio con la possibilità di vincere la prestigiosa maglia Los Angeles Lakers Nike MVP Select Series – indossata da nientemeno che LeBron James. Previste anche grandi sorprese con lo sponsor Famila. Insomma, appuntamento da non perdere domenica 12 novembre alle ore 18 al Pala Cannizzaro.