Auto si ribalta più volte: muore sul colpo una 13enne

Una ragazzina di 13 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Roma, sulla via Laurentina. Qui, come ricostruito dai colleghi dell’Agenzia Lapresse, l’automobile sulla quale viaggiava assieme ad altre due donne, si è ribaltata per tre volte sulla sede stradale, probabilmente a causa dell’alta velocità e delle condizioni dell’asfalto dovute al maltempo.

Ad avere la peggio nell’impatto è stata proprio la tredicenne che, praticamente, è morta sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale.