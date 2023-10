Vola giù dal sesto piano, ma una tettoia ne attutisce la caduta e resta vivo

Un volo dal sesto piano di un palazzo, ma una tettoia l’ha salvato. E’ l’incredibile vicenda che ha riguardato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, un uomo di 37 anni. Quest’ultimo, per motivi ancora da chiarire, è precipitato dal balcone di un palazzo in piazza del Corso. Ad attutire la sua caduta però, come riporta Fanpage.it, è stata la tettoia dei porticati dei negozi sottostanti, che si trovano nella piazza, tra le più frequentate della città anche dai giovani della movida.

Sul posto, oltre a Carabinieri e Polizia municipale, anche il 118. Il 37enne è stato stabilizzato e trasportato urgentemente presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’uomo avrebbe riportato diversi traumi, con contusioni a braccia e gambe, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Dalle prime ricostruzioni, come detto, sembra che a salvare il ragazzo sia stata la tettoia, che ha attutito la caduta. La tettoia del porticato, dopo averlo retto per alcuni secondi, ha comunque ceduto, ma è riuscita a rallentare di molto la velocità, in questo modo riducendo la forza dell’impatto.