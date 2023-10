Vacanza tragica per 61enne turista tedesco: accusa malore e muore mentre stava facendo il bagno

Vacanza tragica per un turista tedesco che è morto durante una gita in barca a Vulcano, nelle Isole Eolie. L’uomo, 61 anni, di Francoforte si trovava in prossimità della Grotta del Cavallo e stava facendo il bagno quando ha accusato un malore.

Mobilitata la guardia costiera che ha inviato un gommone oltre alla motovedetta con il personale del 118. Tuttavia, una volta sul posto, i tentativi di rianimare il turista tedesco sono risultati vani perché l’uomo era già morto. L’ipotesi è quella che si sia trattato di un malore rivelatosi fatale.