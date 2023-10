Una turista milanese di 58 anni è stata investita in pieno centro a Roma mentre attraversava sulle strisce pedonali in via del Teatro Marcello.

La donna era in compagnia del marito ed è stata falciata da un Suv. Trasportata in ospedale, è morta il giorno dopo. L’investitore, un uomo di 78 anni, è stato denunciato per omicidio stradale.