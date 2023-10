Trattore si ribalta: 58enne muore schiacciato dal mezzo

Incidente in campagna con un trattore che s’è improvvisamente ribaltato ed ennesima vittima. L’incidente è avvenuto stamani nelle campagne di Cefalù. A perdere la vita è stata una persona di 58 anni. L’uomo stava lavorando all’interno di un cantiere privato in contrada Ferla.

Durante una manovra, per cause ancora da accertare il mezzo agricolo si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’agricoltore. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. (Palermo Today)