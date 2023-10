Tentato omicidio per credito irrisorio di poche decine di euro: Polizia arresta 34enne

Tentato omicidio ad Augusta in provincia di Siracusa, e per di più per un credito irrisorio che l’arrestato vantava nei confronti della vittima. Sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. di Augusta ad eseguire un fermo di indiziato di delitto a carico di un uomo, classe 1989, poiché gravemente indiziato del tentato omicidio aggravato dall’uso dell’arma commesso nella mattinata di ieri ai danni di un cittadino augustano, classe 1967, presso l’abitazione di quest’ultimo, sita nel complesso delle case popolari di contrada Scardina.

Il movente del gesto è riconducibile ad un credito irrisorio, di poche decine di euro, vantato dall’arrestato nei confronti della vittima. In precedenza la Polizia era intervenuta poiché era stata segnalata una persona accoltellata con diverse ferite da arma da taglio. La vittima, prima di essere accompagnata in ospedale, aveva raccontato ai poliziotti che, poco prima, era stata aggredita da un uomo di corporatura robusta.

Gli investigatori hanno avviato le indagini di polizia giudiziaria che hanno permesso di acclarare che la vittima, a seguito di una discussione avuta con l’aggressore, era stata spintonata, colpita al volto con calci e pugni e, una volta a terra, colpita diverse volte alla schiena con dei fendenti. Il presunto aggressore si è poi allontanato repentinamente facendo perdere le proprie tracce.

Considerato che un colpo in particolare raggiungeva la vittima a un polmone procurandone quasi una perforazione, e i medici si riservano la prognosi, visto il pericolo di vita della vittima, personale del Commissariato di P.G. ha deciso di procedere ad un fermo di P.G. Il presunto indagato, che dapprima ha tentato di sottrarsi all’arresto, è stato rintracciato nel pomeriggio presso l’abitazione di un familiare grazie ad una rapida attività investigativa svolta dagli uomini del Commissariato di P.S. di Augusta.

Nel corso del fermo è stata, altresì, sottoposta a sequestro penale l’arma utilizzata dal presunto aggressore. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Augusta, espletate le formalità di rito, il soggetto indiziato è stato condotto presso il carcere di Cavadonna di Siracusa su disposizione del P.M. di turno, in attesa di convalida del fermo da parte del G.I.P. presso il tribunale di Siracusa.