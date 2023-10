Tentata truffa del falso incidente stradale: finto maresciallo dei Carabinieri tenta di truffare anziana, ma ad attenderlo trova quelli veri

Al telefono si qualifica come maresciallo e tenta la truffa ai danni di una vedova di 82 anni. L’esca lanciata dal truffatore è sempre la stessa, basata sulla storia di un incidente stradale in cui sarebbe coinvolto il figlio dell’anziana: per evitare l’arresto ed ulteriori conseguenze occorre consegnare subito la cifra di 8.800 euro a un avvocato che arriverà a casa.

Ma la signora intuisce il tentativo di truffa e dice alla figlia, presente in casa con lei, di chiamare subito i Carabinieri. La Centrale Operativa rimane in contatto telefonico con la figlia dell’anziana e intanto i “veri” Carabinieri di Piacenza si appostano nei pressi dell’abitazione. Arriva il sedicente avvocato, sale in casa della signora e ritira il denaro, ma questa volta gli va male: viene arrestato e la truffa è sventata.