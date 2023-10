Tanto spavento ma vivi: due persone salvate dai Vigili del Fuoco dopo dopo un pauroso volo nella scarpata sottostante

Un volo di diversi metri nella scarpata sottostante, ma fortunatamente vivi. E’ accaduto in località Signorino sulla SS Porrettana. Qui i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere della propria auto due persone che, dopo un pauroso volo, erano finite in fondo ad una scarpata.

Le due persone rimaste intrappolate all’interno dell’autovettura sono state salvate dai Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, si sono immediatamente attivati assieme al 118 per il recupero dei feriti anche con personale del soccorso speleo alpino fluviale, inviato sul posto con apposito mezzo attrezzato a causa del terreno impervio. Sul posto anche le forze dell’ordine per l’accertamento delle cause dell’incidente.