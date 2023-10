Serie D. Un pari esterno di cuore e carattere per la Sancataldese con il Ragusa

Importante pari esterno 0-0 per la Sancataldese ad Avola contro il Ragusa. Un pari che è stato reso possibile anche grazie ad una super parata di Maravigna. Il giovane estremo difensore verdeamaranto ha strozzato in gola l’urlo del gol agli iblei che già pregustavano il successo finale.

La partita, quella, ha visto nel primo tempo una super partenza della Sancataldese che ha avuto quattro palle gol. Solo la bravura del loro estremo difensore e l’imprecisione degli avanti sancataldesi ha impedito alla squadra ospite di conquistare quello che sarebbe stato un meritato vantaggio.

Nel secondo tempo, invece, il Ragusa ha preso in mano le redini del gioco. L’espulsione di Dolenti ha costretto la Sancataldese in dieci negli ultimi 20 minuti di gioco. Una sofferenza per i verdeamaranto che, comunque, hanno dimostrato compattezza, personalità e coesione contro un avversario che sembrava poter prendere il sopravvento da un momento all’altro. Il Ragusa ha colpito anche un palo. Poi la parata miracolosa di Maravigna e la conclusione di un match che ha visto la Sancataldese ottenere un prezioso punto per la sua classifica.

I verdeamaranto di Accursio Sclafani, che ad Avola sono come sempre stati seguiti dal gruppo organizzato del Commando Neuropatico che li ha ammirevolmente sostenuto dal primo all’ultimo minuto di gioco, hanno centrato il quinto risultato utile consecutivo e anche stavolta hanno dato prova di grande generosità e carattere contro un avversario mai domo. La Sancataldese è salita a quota 11 in classifica e domenica prossima al Valentino Mazzola se la vedrà contro il quotato Trapani nell’ennesimo derby siciliano di questo girone I di serie D. (Foto Ragusa Calcio)