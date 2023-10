Serie D. Si ferma fuori casa l’avventura in Coppa Italia della Sancataldese battuta 2-1 dal Trapani che domenica affronterà in campionato al “Valentino Mazzola”

Si ferma l’avventura della Sancataldese nella Coppa Italia di Serie D. I verdeamaranto sono stati sconfitti 2-1 fuori casa dal Trapani. La partita del “Provinciale” non s’era messa bene per i sancataldesi che erano passati in svantaggio a seguito del gol messo a segno da Gagliardi dopo 11 minuti di gioco su respinta di Dolenti che aveva parato un calcio di rigore ai granata trapanesi.

Al 40′ tuttavia, reazione dei verdeamaranto che sono riusciti a pareggiarla con Galfano sugli sviluppi di un’azione su palla inattiva. Nella ripresa, tuttavia, ancora Trapani in gol, stavolta con Sperandeo al 61′. Per la Sancataldese di Accurso Sclafani, che ha lottato sino alla fine per cercare di pervenire ad un pari che, tuttavia, non è arrivato.

Per altro, nemmeno il tempo di metabolizzare questa sconfitta in Coppa Italia che la Sancataldese si ritroverà domenica ad affrontare nuovamente il Trapani, stavolta in campionato e in casa al “Valentino Mazzola” dove la compagine cara al presidente Lacagnina cercherà di vendicare la sconfitta e l’eliminazione patita in Coppa Italia con una vittoria in campionato.