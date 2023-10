Serie D. Seconda vittoria esterna per la Sancataldese: in gol Correnti e Mazza

Seconda vittoria esterna stagionale per la Sancataldese che ha espugnato il campo della Gioiese battendola 1-2. Una vittoria figlia di una gara che la squadra di Accursio Sclafani (nella foto) ha saputo interpretare con grande grinta senza mai mollare di un millimetro.

I gol verdeamaranto che hanno deciso il confronto il terra calabrese sono stati realizzati, uno per tempo, rispettivamente da Mazza al 28′ del primo tempo e da Correnti al 27′ del secondo. Due reti che hanno permesso alla squadra del presidente La Cagnina di conquistare tre punti di fondamentale importanza nell’economia di questa prima parte del campionato.

Va detto che la squadra di casa ha proposto una prestazione generosa quanto intensa senza mai dare l’impressione di alzare bandiera bianca ed impegnando la retroguardia degli ospiti. La Sancataldese, tuttavia, ha saputo ben interpretare il confronto portando a casa tre punti d’oro.

Con la vittoria odierna, la Sancataldese s’è portata a quota 7 in classifica. La curiosità è che la squadra verdeamaranto finora in questo campionato ha sempre vinto fuori casa conquistando 6 dei 7 punti che vanta in classifica. Uno solo, invece, il punto conquistato con il Licata domenica scorsa.

E ora l’attesa è per domenica prossima 8 ottobre quando a San Cataldo arriverà il Città di Sant’Agata per una sfida nella quale i verdeamaranto cercheranno di conquistare anche la prima vittoria tra le mura amiche di questo campionato. (foto Sancataldese Calcio Official)