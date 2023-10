Serie D. Prima vittoria stagionale in casa per la Sancataldese: superato 1-0 il Città di Sant’Agata

Stavolta la Sancataldese di Accurso Sclafani ha finalmente rimosso il tabù del Valentino Mazzola conquistando la vittoria contro il Città di Sant’Agata. C’è tuttavia riuscita dopo una gara intensa e al tempo stesso combattuta che i verdeamaranto hanno risolto solo al 93’ grazie ad un calcio di rigore battuto dal migliore in campo, e cioè da Zerbo.

Zerbo esulta dopo il rigore

Dopo un primo tempo in sordina nel quale i padroni di casa hanno faticato ad imporre il loro ritmo e il loro giro palla, nella ripresa la Sancatadese del presidente Ivano La Cagnina ci ha messo grinta, carattere e intensità riuscendo a portare a casa 3 punti importanti che l’hanno proiettata a quota 10 in classifica.

Sancataldese in festa a fine gara ringrazia e saluta i suoi tifosi

Un secondo tempo d’autore, quello disputato dai verdeamaranto che hanno avuto modo di meritare la vittoria anche in virtù di due pali che la Sancataldese ha colpito e che hanno legittimato un successo che è giunto solo nel finale di partita. La squadra non ha mai finito di crederci riuscendo, proprio nei minuti finali ad artigliare una vittoria importantissima per la classifica e il morale.

Vittoria strameritata, con un super Zerbo che, oltre al gol ha fatto vedere grandi cose; e poi finalmente una condizione all’altezza. Il gol partita è arrivato a poco dalla fine, ma è stata lo stesso una di quelle vittorie che contano e che fanno la differenza in campionato. E domenica prossima 15 ottobre, nuovo derby siciliano per la Sancataldese fuori casa contro il Ragusa che in classifica ha 9 punti, appena uno in meno rispetto alla Sancataldese. (Foto Sancataldese Calcio Official)