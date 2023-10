Serie D. Per la Sancataldese derby siciliano con il Trapani al “Valentino Mazzola”

In Serie D, girone I, la nona di campionato propone per la Sancataldese di Accursio Sclafani un impegno non di poco conto. Al “Valentino Mazzola” infatti arriva il Trapani fresco di conquista del turno successivo di Coppa Italia proprio ai danni dei verdeamaranto.

Ecco perché la gara di domenica 22 ottobre assume per la truppa di capitan Calabrese un valore doppio. C’è da vendicare un’eliminazione dalla Coppa Italia, ma soprattutto c’è da conquistare un risultato positivo che certifichi la fuoriuscita definitiva della Sancataldese dalla crisi di inizio campionato.

La partita prenderà il via alle 15 e si annuncia di grande richiamo. La società ha stabilito per questa partita la Giornata verdeamaranto, per cui non saranno ammessi ingressi con accredito o abbonamento. fissato il prezzo unico in prevendita e al botteghino in 15 euro, con biglietto ridotto per giovani da 13 a 17 anni di 10 euro. Ragazzi fino a 12 anni, invece, potranno entrare gratis. I biglietti potranno anche essere acquistati online al seguente link: https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti… (Foto Sancataldese Calcio Official)