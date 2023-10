Serie D. La Sancataldese ora vuol conquistare la sua prima vittoria stagionale al “Valentino Mazzola”

La settima giornata del campionato di serie D girone I propone per la Sancataldese la sfida casalinga contro il Sant’Agata. Un confronto che arriva dopo la vittoria di mercoledì scorso fuori casa contro la Frattese 1-2 ad opera di una Sancataldese che, dopo un avvio incerto con 3 sconfitte di fila, ha centrato due vittorie e un pareggio.

La Sancataldese oggi, con inizio alle ore 15, al Valentino Mazzola cercherà di centrare la sua prima vittoria stagionale in casa. Finora, infatti, la squadra di Accursio Sclafani le due vittorie che ha ottenuto le ha entrambe conquistate fuori casa, mentre tra le mura amiche vanta un solo pareggio con il Licata.

Dunque, obiettivo prima vittoria casalinga per una Sancataldese che in questi ultimi giorni ha preparato con grande concentrazione l’impegno odierno. La Sancataldese, che in classifica ha 7 punti, vuole raggiungere quota 10 in classifica per assicurarsi una posizione adeguata.

Per la gara odierna la vendita dei biglietti in prevendita avverrà fino alle ore 11 di oggi domenica 8 ottobre. IL prezzo dei biglietti in prevendita è di GRADINATA: 12€, CURVA: 8€, OSPITI: 12€.

I Prezzi al Botteghino invece saranno GRADINATA: 15€, CURVA: 10€, OSPITI: 15€. (Ragazzi Gratis fino a 12 anni). (Foto Sancataldese Calcio Official)