Scontro tra un’utilitaria e un carro attrezzi: bambino di 7 anni ricoverato in gravi condizioni

Scontro tra un’utilitaria e un carro attrezzi. E’ accaduto a Carmagnola. Un impatto tremendo nel quale, ad avere la peggio sono stati la madre e il proprio figlioletto di 7 anni. In particolare, il bambino nell’impatto ha riportato ferite gravi e le sue condizioni non sarebbero delle migliori.

Al momento sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto madre e figlio dall’auto, ma anche la Croce Rossa, i Carabinieri e l’elisoccorso del 118, che ha trasportato la donna al Cto di Torino, mentre il bambino è stato ricoverato all’ospedale Regina Margherita in gravi condizioni.