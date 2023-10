Scontro in una semicurva tra Audi e Mercedes: bambina di 11 mesi e un uomo di 40 anni perdono la vita, 3 i feriti

Una bambina di undici mesi e un uomo sono morti in un incidente avvenuto sulla statale 650 ‘Trignina’, in territorio di Cupello, in provincia di Chieti. Nello scontro tra due auto sono rimasti feriti anche i genitori della piccola e il fratellino di 4 anni, tutti ricoverati in ospedale. L’altra vittima, un uomo di 40 anni, è il conducente dell’auto che si è scontrata con la vettura su cui era la famiglia.

Secondo quanto ricostruito, lo scontro è avvenuto tra due auto, una Mercedes Mercedes e un’Audi Q2 in una semicurva. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, intervenuti con diverse ambulanze e con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale.