Sanzione sospesa ai medici multati di 27mila euro per i troppi straordinari durante il Covid

I medici del Policlinico di Bari multati per 27mila euro per i troppi straordinari durante il periodo Covid per ora non saranno sanzionati. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, infatti, che ha sospeso il procedimento, farà “nei prossimi giorni ulteriori approfondimenti per valutare l’annullamento delle sanzioni comminate”.

Lo rende noto il ministro del Lavoro, Marina Calderone che ha avuto un colloquio sulla vicenda con il presidente Mattarella. Proprio al Capo delle Stato il primario Vito Procacci, uno dei medici “puniti”, aveva scritto “amareggiato” una lettera; ma ora ringrazia le istituzioni: “Sono grato”.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci: “Correggere le norme”. L’Ispettorato ha agito dopo una segnalazione “L’azione ispettiva esercitata era stata avviata dall’Ispettorato territoriale a seguito delle segnalazioni effettuate da un’associazione sindacale autonoma per lamentare i mancati riposi e il superamento degli orari massimi di lavoro del personale medico nel corso del 2021”, fa sapere l’Ispettorato. (Tgcom24)