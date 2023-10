Protocollo d’intesa tra Nissa e Fidas insieme per promuovere la donazione del sangue

La NISSA e FIDAS Caltanissetta – Donatori Sangue insieme per incentivare la popolazione alla donazione del sangue. L’iniziativa si concretizzerà oggi domenica 8 ottobre, prima del fischio d’inizio della gara valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza tra i biancoscudati e il Geraci.

Nell’occasione, infatti, sarà firmato un protocollo d’intesa tra la società biancoscudata e la Fidas, l’organizzazione di volontariato che raccoglie le donazioni di sangue. Si tratta di un patto importante per aiutare le persone in difficoltà che hanno bisogno del sangue per sopravvivere.

L’auto emoteca della Fidas è stata in settimana al “Tomaselli” per incontrare giocatori e dirigenti biancoscudati.

È stato un momento importante e significativo, anche perché è importante che anche lo sport, e in questo caso il calcio, scenda in campo per una causa importante come quella della donazione del sangue che serve per salvare tante vite umane ma anche tante persone che ne hanno bisogno per svariati importanti motivi legati alla loro salute.