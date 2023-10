Prima Categoria. Vola il Serradifalco: Rizzo, Genova e Cantavenera trascinano i falchetti ad Aragona

Nel campionato di Prima Categoria brilla la stella del Serradifalco Calcio. La squadra del presidente Totò Caramanna, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 2-4 fuori casa l’Aragona recapitando un messaggio forte al campionato: per le posizioni di vertice ci sono anche i falchetti.

Dopo lo sfortunato pari 1-1 all’esordio con l’Accademia Mazzarinese (gol di Genova), la prova del nove era di quelle impegnative per i ragazzi serradifalchesi. Eppure, nonostante un Aragona mai domo, il Serradifalco non solo è riuscito a segnargli 4 gol, ma ha anche fatto una partita di spessore. La doppietta di Rizzo, la rete di Genova e quella, spacca ghiaccio, di Cantavenera, hanno scandito il ritmo del gol in una partita nella quale i falchetti hanno veramente impressionato.

Con una coppia gol come quella formata dai bomber Rizzo e Genova, ma anche con gente del calibro di Cantavenera, Iannello, Anzalone e Di Marco e con giovani di grande avvenire, il Serradifalco appare come una delle squadre meglio attrezzate del proprio girone di campionato. Al momento il Serradifalco Calcio è secondo in classifica con 4 punti assieme a Sant’Anna Enna, Don Bosco 2000 e Accademia Mazzarinese, e a due sole lunghezze dalla capolista Atletico Santa Croce.

E domenica prossima c’è l’attesa sfida casalinga contro il Sant’Anna di Enna (ore 15,30), altra corazzata del girone F di Prima categoria, per una partita che si annuncia anche qui tutta da vivere e da godere per la tifoseria serradifalchese che segue sempre e ovunque i suoi beniamini dimostrando un legame forte con la squadra e con la comunità di appartenenza.