Prima Categoria. Vola il Serradifalco Calcio: 3-1 al Sant’Anna con reti di Genova, Cantavenera e Yuri Di Marco

Nel girone F del campionato di Prima categoria vola il Serradifalco Calcio di Carmelo Giordano. La squadra del presidente Caramanna sul neutro di Montedoro ha battuto con un secco 3-1 in rimonta il Sant’Anna Enna. La partita ha visto gli ospiti portarsi in vantaggio con Riccobene.

La reazione dei falchetti, tuttavia, è stata eccellente e il match è stato rimontato grazie ai gol di Cantavenera e dello stesso Rosario Genova. A quel punto, i falchetti hanno proseguito nei loro attacchi riuscendo a portarsi sul 3-1 con Yuri Di Marco che ha in questo modo potuto festeggiare un successo che ha portato i falchetti a quota 7 in classifica a pari merito con il Don Bosco 2000.

La squadra serradifalchese, dunque, si conferma protagonista assoluta in un campionato nel quale sta dimostrando di essere in grado di esercitare un ruolo di primo piano. I Falchetti a fine partita hanno ringraziato i loro impagabili tifosi che hanno inneggiato alla squadra e ad una vittoria che conferma i falchetti in testa alla classifica nel proprio girone.