Pesistica. Federico La Barbera ricevuto dal Questore di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Federico La Barbera, atleta della sezione giovanile di pesistica delle Fiamme Oro di Caltanissetta, è stato ricevuto dal Questore Pinuccia Albertina Agnello e dal Capo di Gabinetto Vice Questore Emanuele Giunta.

Federico è risultato idoneo alla procedura concorsuale per l’assunzione di 28 atleti da assegnare ai Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato e stamattina è stato avviato al corso di formazione presso la scuola della Polizia di Stato di Moena.

Nel corso dell’incontro con il Questore, al quale era presente anche Maurizio Sardo, tecnico della sezione giovanile nissena di pesistica delle Fiamme Oro, Federico ha ricevuto i complimenti per il percorso atletico finora compiuto e nel corso del quale ha già vinto quattro titoli italiani di classe, sei titoli italiani assoluti e la Medaglia di bronzo nella specialità di slancio ai Campionati europei under 17 di Eilat nel 2019; conquistato il quinto posto ai Campionati mondiali del 2022 in Grecia, vinto la Medaglia di bronzo ai Campionati Europei junior di Durazzo nel 2022 e il titolo di Campione Europeo ai Campionati europei under23 di Bucarest lo scorso mese di luglio.

Al giovane atleta, appena ventenne, figlio di Maurizio La Barbera, Assistente Capo Coordinatore in servizio alla Squadra Mobile, sono stati fatti i migliori auguri da parte del Questore.