Pallavolo serie B2 femminile. Per la Traina domenica 8 ottobre prima di campionato al Pala Cannizzaro con la Todo Sport Vibo Valentia

Sarà la Todo Sport Vibo Valentia la prima avversaria della TRAINA SRL nel lungo cammino del girone L della serie B2 femminile. Le nissene e le vibonesi si incontrano per la prima volta nella loro storia e provengono da cammini diversi essendo la squadra calabra alla sua seconda partecipazione alla serie B2 dopo quella della stagione 2021/2022 conclusa con un nono posto e la conseguente retrocessione.

La prima volta il Vibo ha conquistato la quarta serie nazionale dopo aver vinto la serie C calabra; in questa circostanza invece, dopo essere state due volte seconde nel massimo campionato regionale calabro (sconfitte nella finale dei play off e in quella di Coppa Calabria), la dirigenza vibonese ha deciso di approdare in B2 acquisendo quasi sul filo di lana il titolo lasciato vacante dal Crotone che a sua volta aveva acquistato il titolo di B1.

In questa stagione la Todo Sport, che sarà allenata dal duo inedito composto da Claudio Torchia e Vito Iurlaro, oltre allo zoccolo duro delle atlete locali che hanno disputato gli ultimi campionati tra cui il gradito ritorno di Sara Sorrenti, un talentuoso opposto classe 1997 che riprende a giocare dopo un anno di stop per infortunio, i volti nuovi che faranno parte del roster di prima squadra saranno:

Milly Apruti, palleggiatrice classe 2003, grande ex della TRAINA dove in due stagioni ha totalizzato 36 presenze;

Antonella Briante classe 1990 opposta di ruolo (ma duttile sotto rete). Ha militato nella Costa Viola in serie C fino a due stagioni fa e ritorna in campo dopo due anni di stop dedicati a crescere le figlie;

Annalisa Mania classe 2004 centrale proveniente dal PVT Modica dove lo scorso anno ha militato in serie C;

Barbara Napolitano classe 2000 che nella scorsa stagione ha fatto parte del roster della P2P (Polisportiva 2 Principati) di Baronissi in B1, ma che vanta anche parecchie esperienze in B2 (GS Volley San Giorgio del Sannio, Fidelis Torretta, Ciù Ciù Offida in provincia di Ascoli Piceno);

Lauretta Okoma italo-nigeriana schiacciatrice classe 2000, proveniente dalla Volleyball Team società di Prima divisione di San Cataldo in provincia di Caltanissetta dove è stata cresciuta da Pina Torregrossa. Atleta forte fisicamente e talentuosa è tutta di scoprire in una serie molto competitiva come la B2.

Le prime informazioni circa i valori delle protagoniste del girone L verranno dagli altri incontri in programma dove registriamo l’esordio casalingo dell’Epas Agocap PVT Modica di Luca D’Amico, grande favorita in questo raggruppamento, che incrocia la Sensation Profumerie, formazione tra le sorprese della scorsa stagione che si presenta con un roster ringiovanito.

Interessanti sono gli incroci Catania- Palermo dove il CUS Catania affronterà tra le mura amiche il Medtrade Palermo di Linda Troiano, mentre il Com.fer. di Renato Ciappa ospiterà a Palermo il Bricocity-Galpe Alus Mascalucia guidata da Davide Giuffrida e dove è approdata Lucrezia Lombardo proveniente dal CUS Catania. Infine le altre tre siciliane del girone testeranno in casa le rimanenti tre formazioni calabre:

Il V.Valley Funiviaetnea di Piero Maccarone incontrerà il New Hospital Paola, la Volley Academy Wek di Ciro Zoratti (formazione under 18 che costituisce la seconda squadra del team di B1) incrocerà il Races Finance S. Lucido e La Saracena guidata da Domenico Fazio darà vita al classico derby dello Stretto con la Reghion Reggio Calabria nel palazzetto dello sport di Patti dove disputerà le gare casalinghe in questa stagione. La partita sarà trasmessa domenica 8 ottobre alle 18 in diretta su https://bit.ly/traina-vibovalentia