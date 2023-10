Pallavolo femminile serie B2. La Traina centra la terza vittoria di fila e mantiene la testa della classifica

Terza vittoria consecutiva e vetta della classifica mantenuta in coabitazione con Modica e CUS Catania, per una TRAINA SRL concreta ma ancora non al top.Contro un Races Finance San Lucido ordinato e ben disposto in campo, le ragazze care al presidente Oriana Mannella hanno sofferto a tratti più del dovuto, anche se partita dopo partita i segnali di miglioramento individuali sono arrivati anche se poco appariscenti agli occhi dei meno esperti.Nel 1° set Pagano e compagne hanno iniziato senza timori reverenziali ribaltando un 8/5 in un 12/14.

Ristabilita la parità sul 15/15 le nissene hanno saputo mantenere il controllo della situazione anche sul 21/21 quando hanno trovato gli spunti vincenti chiudendo il set ai vantaggi (25/23).Il parziale vinto ha messo le ali alle padrone di casa che si sono portate sul 2 a 0 grazie al secondo set vinto 25/14, dovendo però fare i conti nella terza frazione di gioco con le avversarie mai dome che sono rientrate prepotentemente in gara (massimo vantaggio 9/14) costringendo Noemi Spena e compagne ad inseguire fino al 18 pari, quando le ragazze di Relato hanno trovato le giocate vincenti con le subentranti Franceschini e Giannone.Sabato non abbiamo visto una TRAINA spumeggiante: le nissene si sono complicate la vita a causa di un servizio raramente incisivo (13 errori/punto e soli 2 ace) e di un muro che ha sofferto soprattutto gli attacchi avversari da posto due.

Inoltre alcune disattenzioni evitabili in difesa e in ricezione sono state testimonianza di una ancora non totale tranquillità.In questo senso riteniamo che la pressione naturalmente “sentita” da un gruppo formato da 11 giocatrici che, tranne un paio di ruoli, sono praticamente intercambiabili tra di loro deve essere tramutata nel vero valore aggiunto di un complesso che ha al suo interno tante soluzioni tattiche e tutte sulla carta vincenti.E la testimonianza domenica è arrivata, più che dl gruppo/squadra, dalla prova delle singole giocatrici.E’ ritornata in cattedra Serena Moneta, top scorer con 14 punti e tanto lavoro in seconda linea.In netta crescita fisica e mentale Raffaella Minervini e dal suo apporto hanno tratto vantaggio nelle azioni di attacco soprattutto le centrali Chiara Monzio Compagnoni e Valeria La Mattina quest’ultima in doppia cifra.Senza dimenticare tra i “posti 3” l’apporto vincente nei due punti decisivi del terzo set di una scalpitante Arianna Giannone che ha trovato nel breve ingresso finale il suo momento di gloria.

Sicuramente vincente la soluzione del doppio cambio (palleggiatore/opposto) con la neo-arrivata Rita Franceschini (per lei 6 punti su 7 palle giocate) che ha trovato subito l’intesa con Noemi Spena, quest’ultima da veterana impeccabile nei momenti topici della gara.Poco da aggiungere su Michela Conti, sicuramente la più continua e positiva in queste prime tre giornate di campionato.Otto punti personali ha totalizzato Jennifer D’Antoni il cui contributo è determinante per le soluzioni che può dare in attacco con squadra schierata.Infine tanta ammirazione per le giovanissime Giada Musumeci e Marta Zaffuto che devono settimanalmente confrontarsi con una squadra composta da mostri-sacri e da attaccanti da doppia-cifra: il loro è un lavoro oscuro che, già concreto in seconda linea, può solo migliorare in attacco trovando le soluzioni giuste quando il gioco diventerà più fluido e corale.

La loro abnegazione è comunque un ulteriore valore aggiunto in un complesso che deve ancora imparare i giusti ritmi coralmente.Fin qui la gara di sabato scorso. Ora testa al Reghion da affronatare sabato prossimo a Reggio Calabria, con in programma un allenamento congiunto mercoledì 25 al PalaCannizzato contro l’Hub Ambiente Team Volley di Ina Baldi.

Questo il dettaglio della gara di sabato 21 ottobre 23 disputata al PalaCannizzaro:TRAINA SRL CL – RACES FINANCE SAN LUCIDO​ 3 – 0 (25/23; 25/14; 25/20)

TRAINA Albaverde: Minervini 1, D’Antoni 8, Musumeci, Spena (K), Giannone 2, Monzio Compagnoni 8, Franceschini 6, Zaffuto 1, Moneta 14, La Mattina 10, Conti (L). All. Relato – Montagnino

S. Lucido: Vommaro, Pagano, Mazzuca, Carnevale (K), Di Lieto, Drago, Leonida, Mancino, Manservisi, Spaccarotella (L). NE: Selvaggi, Cosentini .All. Di Buono – Barraco.

Arbitri: Federico Amato di Marsala e Sofia Gagliano di Trapani