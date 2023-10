Pallavolo femminile B2. Esordio vincente per la Traina: travolta 3-0 la Todo Sport di Vibo Valentia

Vittoria senza patemi d’animo per la TRAINA SRL nel suo quarto esordio in un campionato di serie B2. Con un netto 3 a 0 e solo 42 punti lasciati alle avversarie, le ragazze del presidente Oriana Mannella hanno bagnato nel migliore dei modi la prima gara stagionale davanti ad un pubblico numeroso e oramai fidelizzato. Si è trattato di un incontro senza storia in cui ben presto Serena Moneta e compagne hanno marcato il netto divario tecnico contro le volenterose avversarie guidate dalla ex Milly Apruti che dopo i primissimi punti hanno dovuto cedere spazio alle iniziative delle nissene sempre più padrone del campo.

Coach Marco Relato ha schierato il sestetto iniziale con D’Antoni opposta alla palleggiatrice Minervini, Moneta e Musumeci di banda, Monzio Compagnoni e La Mattina centrali e Conti libero. A gara in corso vi è stato ampio spazio per Spena (su Minervini), Zaffuto (su Musumeci) e Giannone (su La Mattina) con la TRAINA SRL che ha chiuso in crescendo. Top scorer dell’incontro Serena Moneta e Jennifer D’Antoni con 15 punti. Per quest’ultima più della metà, 8, realizzati nel terzo set. Tutte le altre hanno trovato gloria sotto rete, mentre impeccabile è stata la prova di Michela Conti. Naturalmente la valutazione sulla gara delle nissene è da rapportare al valore dell’avversario e quindi capitan Noemi Spena e compagne dovranno essere testate contro avversari più probanti e soprattutto lontano dalle confortevoli mura del Palacannizzaro.

Questo il dettaglio della gara TRAINA – TODO SPORT Vibo Valentia: 3 – 0 (25/18; 25/10; 25/14)

TRAINA Albaverde: Minervini 1, D’Antoni 15, Musumeci 9, Spena (K), Giannone 4, Monzio Compagnoni 8, Zaffuto 3, Moneta 15, La Mattina 8, Conti (L). All. Relato – Montagnino

Vibo V: Apruti, Okoma, La Gamba, Mania, Napolitano, Dodaro V., La Vecchia, Montalbano, Dodaro M. (L1). NE: Sorrenti, Barletta, Lopez, Briante, Lo Bianco (L2). All. Torchia – Iurlaro.

Arbitri: Rossella A. Squillaci, e Martina De Luca entrambe di Catania