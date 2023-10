Morte cerebrale per una 15enne investita da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali

Morte cerebrale per una 15enne che è stata investita a Manziana vicino Roma mentre stava attraversando le strisce pedonali assieme ad un amico di 16 anni. La ragazza era stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali: trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Con lei è stato investito anche un amico di 16 anni, che però è fuori pericolo.

La coppia di minorenni era stata travolta mentre, nella cittadina in provincia di Roma, attraversava la via Braccianese sulle strisce pedonali. A investire i due una Citroen C1 alla guida della quale c’era una 22enne, risultata negativa all’alcol test. Per la giovane l’accusa potrebbe ora diventare quella di omicidio stradale.